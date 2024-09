Nei bilanci in forma abbreviata soglie allineate all’inflazione

Aumentate le soglie per la redazione dei bilanci in forma abbreviata e per quelli delle micro imprese e per il consolidato.

Il decreto legislativo n. 125 del 6 settembre attua quanto previsto dalla direttiva 2775/23 in vigore dal 24 dicembre 2023 che, con riferimento alla decorrenza, precisa che gli stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 24 dicembre 2024.

Pertanto il decreto rivede i criteri dimensionali, relativi ai totali degli attivi...