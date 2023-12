Nel concordato diretto è possibile rinunciare ai ricorsi verso i manager

Nella proposta di concordato in continuità aziendale diretta, in cui la prosecuzione dell’attività avviene senza cambio degli amministratori, è lecito chiedere ai creditori di non esercitare l’azione di responsabilità verso gli amministratori. Lo ha affermato il Tribunale di Roma nella decisione n. 254 del 24 ottobre scorso sul piano concordatario di una società in stato di crisi, dopo che erano stati accertati illeciti a suo carico. I creditori avrebbero quindi potuto esercitare l’azione di responsabilità...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi