Nel modello Iva 2026 Iva dal committente per le imprese di trasporto
La bozza recepisce il regime opzionale per le aziende di trasporto operante dal 2025 in cui il versamento dell’imposta sul valore aggiunto è affidato al committente
Il modello Iva 2026 recepisce le novità per le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in nome e per conto del prestatore. L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza del modello Iva 2026 nella quale sono recepite alcune novità introdotte nel corso del 2025.
Le società di trasporto
La principale novità riguarda il regime introdotto dalla legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025...