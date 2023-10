Le Entrate: nel realizzo controllato la minusvalenza non è deducibile di Michela Folli

Quando un conferimento di partecipazioni a realizzo controllato in base all’articolo 177, comma 2 o comma 2-bis, Tuir è minusvalente, l’applicazione della norma non viene meno. L’unico effetto, secondo le Entrate, è che la minusvalenza non è deducibile.

Con la risoluzione 56/E del 2023 dell’Agenzia viene correttamente risolto un dubbio interpretativo...