Nel regime forfettario anche i compensi incassati dopo la chiusura della partita Iva

La domanda

Un artigiano in regime fiscale forfetario chiude la partita Iva in data 24/11/2025, pur senza aver incassato tutte le fatture emesse. Si chiede se è consentito considerare come incassati nel regime forfetario anche i compensi già fatturati prima della chiusura, percepiti dal 25/11/2025 fino a fine anno e anche quelli che incasserà nei primi mesi del 2026. Ricorrendo a questa finzione giuridica eviterebbe infatti di dovere assoggettare questi compensi ad Irpef ordinaria come redditi diversi e quindi soggetti ad aliquote progressive a partire dal 23%. Grazie

