Nel regime forfettario anche i compensi incassati dopo la chiusura della partita Iva

Gli importi non inclusi nei corrispettivi del regime forfettario come incassati saranno considerati come redditi diversi

di Cristina Odorizzi

La domanda

Un artigiano in regime fiscale forfetario chiude la partita Iva in data 24/11/2025, pur senza aver incassato tutte le fatture emesse. Si chiede se è consentito considerare come incassati nel regime forfetario anche i compensi già fatturati prima della chiusura, percepiti dal 25/11/2025 fino a fine anno e anche quelli che incasserà nei primi mesi del 2026. Ricorrendo a questa finzione giuridica eviterebbe infatti di dovere assoggettare questi compensi ad Irpef ordinaria come redditi diversi e quindi soggetti ad aliquote progressive a partire dal 23%. Grazie
Ai fini della risposta al quesito posto dal lettore risultano utili riferimenti i chiarimenti contenuti nella risposta ad Interpello 299/2020 in tema di regime di vantaggio nonché nella Circolare 10/E/2016 in tema di regime forfettario. La risposta ad interpello n. 299/2020 ha chiarito che i compensi percepiti da un professionista in regime di vantaggio dopo la chiusura della partita Iva, anche se già fatturati vanno dichiarati come reddito diverso. Tuttavia, si ricorda che l'attività non può considerarsi...

