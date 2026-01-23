Nel regime forfettario anche i compensi incassati dopo la chiusura della partita Iva
Gli importi non inclusi nei corrispettivi del regime forfettario come incassati saranno considerati come redditi diversi
Ai fini della risposta al quesito posto dal lettore risultano utili riferimenti i chiarimenti contenuti nella risposta ad Interpello 299/2020 in tema di regime di vantaggio nonché nella Circolare 10/E/2016 in tema di regime forfettario. La risposta ad interpello n. 299/2020 ha chiarito che i compensi percepiti da un professionista in regime di vantaggio dopo la chiusura della partita Iva, anche se già fatturati vanno dichiarati come reddito diverso. Tuttavia, si ricorda che l'attività non può considerarsi...