Dal cuneo fiscale alle detrazioni, il modello Cu 2026 recepisce le novità della manovra
Vanno indicati gli importi dell’ulteriore detrazione per redditi fino a 20mila euro e della somma esente per importi oltre 20mila e fino a 40mila
Nuovo cuneo fiscale, detrazioni di lavoro sportivo, redditi degli addetti alle corse ippiche sono tra le principali novità apportate al modello definitivo della Cu 2026, reddito 2025, pubblicato online insieme alle relative istruzioni e specifiche tecniche.
Da quest’anno le possibili scadenze di presentazione telematica sono diventate tre, in quanto a quella classica del 16 marzo, si è aggiunta quella del 30 aprile riservata alle Cu di lavoro autonomo professionale, mentre rimane confermata quella...