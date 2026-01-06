Nelle Srl niente limitazioni per le assemblee a distanza
Convocazione online anche se non è previsto dallo statuto. Nelle Spa l’estensione al 30 settembre prevista dal Milleproroghe
Per le assemblee societarie da svolgersi nel 2026 si deve tener conto di un intreccio di regole, di fonte sia legislativa che professionale: l’articolo 11 della legge 21/2024 (la cosiddetta legge Capitali), l’articolo 4, comma 11, del Dl 200/2025 appena emanato (il cosiddetto Milleproroghe 2025) e la massima 216 di recente pubblicata dal Consiglio notarile di Milano. Vediamo di fare il punto della situazione.
Utilizzo di strumenti di telecomunicazione
Le assemblee di Srl si possono in ogni caso svolgere con tutti i partecipanti (o parte di...