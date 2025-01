Neoassunti fuori zona con figli, esenzione fino a 14mila euro

L’articolo 1 della legge 207/2024 prevede importanti novità in tema di welfare aziendale. In particolare, per i fringe benefit, i commi 390 e 391 replicano la disciplina agevolativa prevista per l’anno 2024, prorogandola per il triennio 2025-2027.

Il beneficio consiste nell’esenzione fiscale e contributiva dei compensi in natura fino a mille euro. L’esenzione aumenta a 2mila euro in caso di presenza di figli a carico. Superata questa soglia, secondo i principi generali, l’intero importo dovrà essere...