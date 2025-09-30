Adempimenti

Neutralità fiscale per i premi ad atleti convocati in nazionale

Esclusi dall’applicazione della ritenuta i premi erogati agli enti sportivi

di Andrea Mancino, Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Premi sportivi, neutralità fiscale anche per le somme corrisposte ad atleti e tecnici che operano nei settori professionistici se convocati in squadre nazionali. Ciò nel presupposto che tali attività rientrano sempre nel settore dilettantistico federale. Restano invece esclusi dall’applicazione della ritenuta i premi erogati direttamente agli enti sportivi.

Si tratta di alcune delle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate con riguardo al trattamento fiscale dei premi alla luce della riforma...

