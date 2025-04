Niente carried interest senza rendimento minimo

Nell’ambito di un piano di incentivazione del management con emissione di azioni che danno diritto al carried interest che comporta la tassazione più calmierata delle rendite finanziarie (26%) in luogo di quella di lavoro dipendente ciò non è consentito se non si è verificata la postergazione dei diritti patrimoniali rafforzati rispetto all’hurdle rate spettante agli altri investitori. È questa la risposta a interpello 95/2025 delle Entrate.

Nell’ambito di uno sviluppo aziendale per acquisizione di...