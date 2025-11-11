Circolari24 Fisco

Niente detrazione edile “maggiorata” per il soggetto fiscalmente residente all’estero

di Michele Brusaterra

Attraverso la risposta ad interpello n. 273 del 27 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate, con riferimento alla detrazione prevista nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nel 2025 per interventi edili agevolati effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ha analizzato il caso di un soggetto fiscalmente residente all’estero che ha effettuato interventi edili agevolati nel corso dell’anno 2025 su un’unità immobiliare sita nel territorio dello Stato italiano.

La residenza fiscale in Italia

La legge...

I punti chiave

  1. La residenza fiscale in Italia
  2. La detrazione per il soggetto non residente
  3. I punti salienti

Gli ultimi contenuti di Settimana Fiscale