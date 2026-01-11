Niente Imu sulla casa dell’ex coniuge affidatario del figlio maggiorenne
Il regime dura finché il ragazzo non è indipendente a livello economico. Maggiore età irrilevante se c’è assegnazione giudiziale e la dimora è quella abituale
La casa familiare continua a godere del regime di esenzione Imu in capo all’ex coniuge assegnatario di tale immobile e affidatario del figlio anche qualora quest’ultimo sia divenuto maggiorenne, purché non sia ancora economicamente autosufficiente.
Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì, con la sentenza n. 241/1/2025 depositata in data 25 novembre 2025 (giudice monocratico Patrizia Foiera).
La vicenda
La vicenda
