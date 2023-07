Niente regime agevolato per il socio lavoratore della cooperativa di Alessandra Caputo

Cgt primo grado Napoli, sentenza 5636/7/2023

La partecipazione come socio lavoratore a una società cooperativa integra una ipotesi di esercizio di attività in forma associata. Se poi l’attività svolta dalla cooperativa è la medesima svolta dalla persona fisica, è configurabile in capo a quest’ultima anche la mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Il principio è stato affermato dalla Corte di giustizia di primo grado di Napoli con la sentenza 5636/7/2023 con riferimento ad una ...