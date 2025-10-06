Niente riduzione del fringe benefits per il dipendente che “paga” spese accessorie
Mentre l’articolo 54, comma 4, lettera a), del DPR n. 917 del 1986, individua i valori da tassare in capo ai dipendenti per l’utilizzo promiscuo delle auto aziendali, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con due distinte risposte ad interpelli in merito al trattamento fiscale di eventuali optional concessi sulle auto aziendali nonché sulle eventuali card, fornite a spese dell’azienda, che permettono al dipendente di rifornirsi di carburante/energia elettrica per l’uso privato del veicolo...