Non è abuso creare una struttura per sfruttare i diritti d’immagine di Giorgio Chiellini

Non costituisce abuso del diritto la costituzione di una struttura societaria per lo sfruttamento dei diritti di immagine considerato che il risparmio di imposta è stato quantificato solo nell’1 per cento. Questa l’ordinanza della Cassazione n. 28783 depositata ieri in relazione alla vicenda di Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juventus e della Nazionale, che è stato difeso nella vicenda da Giuseppe Marini. Ma vediamo i fatti contestati dall’agenzia delle Entrate nel merito.

La società veniva...