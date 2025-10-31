Adempimenti

Non è abuso creare una struttura per sfruttare i diritti d’immagine di Giorgio Chiellini

La Cassazione dà ragione all’ex difensore della Juventus: escluso il carattere fraudolento della società

di Alessandro Germani

Non costituisce abuso del diritto la costituzione di una struttura societaria per lo sfruttamento dei diritti di immagine considerato che il risparmio di imposta è stato quantificato solo nell’1 per cento. Questa l’ordinanza della Cassazione n. 28783 depositata ieri in relazione alla vicenda di Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juventus e della Nazionale, che è stato difeso nella vicenda da Giuseppe Marini. Ma vediamo i fatti contestati dall’agenzia delle Entrate nel merito.

La società veniva...

