Non imponibili Iva anche le importazioni di yacht usati in fermo tecnico nell’anno di acquisto

Anche gli acquisti di navi usate destinate all’esercizio di attività commerciali non entrate in servizio nell’anno di acquisto, perché in fermo tecnico a causa di lavori di manutenzione straordinaria, sono non imponibili ai fini Iva, ex articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/72. In tal caso, la verifica della condizione della navigazione in alto mare per almeno il 70% dei viaggi deve essere effettuata con riferimento all’anno in cui la nave inizia effettivamente l’attività e non con ...

