Non profit, Parlamento in pressing per la moratoria sull’esclusione Iva
Ok alla Camera al parere sullo schema di decreto delegato sul Terzo settore
Dalla commissione Finanze della Camera arriva il parere favorevole allo schema di decreto delegato in materia di terzo settore (AC 295). Un via libera che, come emerge dal parere (relatrice Laura Cavandoli della Lega), chiede al Governo di rivedere alcuni nodi centrali per la “sostenibilità fiscale” del mondo del non profit legati soprattutto al tema dell’Iva e dell’Irap. L’attenzione del Parlamento si concentra, infatti, sulla necessità di evitare che l’entrata in vigore dal 2026 dei nuovi regimi...