Non punibilità estesa alle crisi di liquidità causate da clienti o Pa

Per i reati di omesso versamento delle ritenute e dell’Iva lo schema di decreto di riforma delle sanzioni introduce alcune cause di non punibilità che traggono origine dal criterio direttivo della legge delega: dare rilievo all’ipotesi di sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto interessato.

A questo riguardo, ampliando le cause di non punibilità già stabilite dall’articolo 13 del Dlgs 74/2000, il nuovo provvedimento prevede ...