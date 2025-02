Non rilevanti le violazioni doganali di lieve entità

Le sanzioni relative all’esportazione si applicano esclusivamente in presenza di violazioni sostanziali significative e non nel caso in cui il contesto complessivo dell’operazione possa essere facilmente dedotto dalla documentazione di accompagnamento della merce. È il principio di diritto reso dalla Cassazione con l’ordinanza 4287/2025, che si è pronunciata in tema di applicazione alla materia doganale dell’articolo 7, comma 5, del Dlgs 471/1997.

Tale ultima norma ha generato nel tempo particolari...