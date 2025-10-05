Non solo cedolare affitti: quando il Fisco resiste anche alla Cassazione
Il caso della tassa piatta per l’inquilino-impresa riaccende il dibattito sui temi caldi dal reddito d’impresa alle agevolazioni
Il no alla cedolare secca quando l’inquilino è un’impresa – ribadito di recente dal Mef – riporta sotto i riflettori una situazione tipica del fisco italiano: la Cassazione apre alle ragioni del contribuente, l’amministrazione rimane su posizioni di chiusura. È un’inconciliabilità che ciclicamente si ripropone in varie materie. Pensiamo all’incasso giuridico dei dividendi, al mancato invio all’Enea della pratica per l’ecobonus, alla detraibilità dell’Iva sui costi di transazione nelle operazioni ...