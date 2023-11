Norme sui sindaci delle non quotate, equo compenso con ragionevolezza di Massimo Boidi e Nicola Cavalluzzo









Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha posto in pubblica consultazione l’edizione rivista delle norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate in vigore dal 1° gennaio 2021.

La consultazione scadrà il 1° dicembre. Si tratta di norme tecniche rivolte a tutti i componenti del collegio, ma costituiscono altresì principi di deontologia professionale rivolte ai professionisti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili...