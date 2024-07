Note di credito e crisi d’impresa, la norma unionale consente il recupero dell’Iva

Nei casi di mancato incasso (totale o parziale) del corrispettivo, il soggetto passivo che abbia addebitato l’Iva a titolo di rivalsa e versato all’Erario l’imposta, deve poter rettificare la fattura precedentemente emessa, onde evitare che il tributo gravi sul soggetto passivo che, invero, funge da collettore tra Erario e consumatore finale. Il legislatore, uniformandosi ai principi unionali, consente – per le procedure avviate dal 26 maggio 2021 – di poter recuperare l’Iva non riscossa. Ma l’ampliamento degli istituti per gestire la crisi pone delle questioni ancora aperte che il legislatore potrebbe risolvere in attuazione della Riforma fiscale.