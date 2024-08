Nuova flat tax al 25% per i frontalieri svizzeri nel decreto Omnibus

Il Dl 113 del 7 agosto 2024 (cosiddetto Omnibus) entrato in vigore il 10 agosto, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, prevede novità anche per alcuni lavoratori frontalieri, e introduce un nuovo regime fiscale opzionale per frontalieri, anticipando quanto previsto inizialmente nel disegno di legge approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 25 giugno.

In particolare, l’articolo 6 del decreto Omnibus introduce, a decorrere...