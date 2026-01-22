Nuova responsabilità dei sindaci non retroattiva
Prima pronuncia della Cassazione, un impatto sui giudizi in corso danneggerebbe società e creditori
Non è retroattiva la riforma della responsabilità dei sindaci delle società per azioni . Lo chiarisce, intervenendo per la prima volta sul punto (che ha visto peraltro letture diametralmente opposte da parte dei giudici di merito), la Cassazione con l’ordinanza 1392/2026 della prima sezione civile. La riforma, con la legge 35 del 2025, ha riscritto in parte l’articolo 2407 del Codice civile, introducendo nuovi limiti ai risarcimenti dovuti dai sindaci, rendendo di fatto meno rischiosa sul piano patrimoniale...
