Nuova Sabatini, sostegni cumulabili senza limiti con il credito d’imposta 5.0

Le agevolazioni Sabatini possono essere cumulate senza limiti con il credito d’imposta previsto dal piano Transizione 5.0, mentre il cumulo con i fondi Pnrr è limitato ai massimali d’aiuto previsti in sede europea.

Questo è quanto emerge da due Faq diffuse dal ministero delle Imprese e del made in Italy tramite la sezione del sito web ufficiale dedicata alla Sabatini, incentivo che sostiene le Pmi su tutto il territorio nazionale per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti...