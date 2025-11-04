Nuova sanatoria, cumulo con la transazione
La combinazione tra le due misure può risultare appetibile
Il Ddl di Bilancio per il 2026 (articolo 23) ripropone la quinta edizione della rottamazione fiscale e previdenziale sulla falsariga di quella sperimentata da ultimo dall’articolo 1, commi 231-252 legge 197/2022, ma con perimetro più limitato, sia pure con più ampia dilazione di pagamento, fruibile anche dalle imprese in crisi (per un primo commento e ricostruzione storica dell’istituto, si veda il dossier volume I del servizio Studi Senato-Camera, legge di Bilancio 2026, del 3 novembre 2025).
In ...