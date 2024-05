Nuove sanzioni da settembre: la riforma non sarà retroattiva

Nuove sanzioni amministrative più leggere dal 1° settembre. Una distinzione più netta sui crediti d’imposta (ossia i bonus) utilizzati in compensazione e una profonda revisione del sistema penale tributario che prevede anche la possibilità di invocare la non punibilità se gli omessi versamenti dipendono da cause non imputabili al contribuente e sopraggiunte al momento dell’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’Iva. Nel giorno del grande caos politico sul capitolo fiscale a causa del redditometro...

