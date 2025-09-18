Nuovo bonus elettrodomestici: il decreto attuativo

Attraverso il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 26 agosto 2025, pubblicato sui siti istituzionali dei predetti ministeri il 3 settembre 2025, è stata data attuazione alle norme relative al contributo, previsto per il 2025, finalizzato ad agevolare l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica e cui all’articolo 1, commi da 107 a 111, della legge di bilancio 2025, n. 207 del 2024.

Ambito soggettivo ed oggettivo

L’...