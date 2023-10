Nuovo calendario fiscale: gioco d’anticipo con il concordato di Giovanni Parente









Ultime limature per la messa a punto del nuovo calendario fiscale. L’ipotesi di anticipare ai primi di ottobre la scadenza per le dichirazioni dei redditi e di mettere a disposizione dei contribuenti e dei professionisti che li assistono la modulistica (già entro fine aprile per il 2024 e poi “tagliando” ancora un mese dagli anni successivi) si incrocia con il debutto del concordato preventivo per le partite Iva (fino a 5,1 milioni di euro), che impone comunque un ritmo serrato per l’accettazione...