Nuovo patent box, nel Redditi 2023: il nodo dell’utilizzo della privativa di Giorgio Gavelli

Link utili Scheda: Nuovo Patent box, Assonime illustra lo stato dell'arte Giuseppe Lo Presti, Marco Volante Riviste

Penalty protection salva anche con i documenti ai tempi supplementari - di Giorgio Gavelli









Con l’avvicinarsi del termine di invio della dichiarazione dei redditi, nella quale poter esercitare l’opzione per l’accesso al regime quinquennale del nuovo patent box ( articolo 6, comma 6, Dl 146/2021), diverse imprese si trovano ancora oggi a ragionare sull’opportunità o meno di agire in tal senso, considerati i dubbi irrisolti da parte degli enti competenti. Ricordiamo che l’opzione ha durata per cinque periodi d’imposta, è irrevocabile e rinnovabile, ed è efficace anche ai fini Irap.

L’utilizzo della privativa

Con la ...