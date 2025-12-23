Nuovo regime impatriati anche dopo l’aspettativa non retribuita all’estero
Sufficiente per l’ingresso la permanenza per tre anni in uno Stato straniero
L’accesso al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati vigente dal 2024 non è precluso dal rientro in Italia a seguito di un periodo di aspettativa non retribuita all’estero. È quanto chiarisce l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 317/2025.
Il caso riguarda una dipendente di una banca italiana che, dopo aver lavorato in Italia, ha fruito dal 2018 di un’aspettativa non retribuita per assumere un incarico fuori dall’Italia, trasferendo la residenza fiscale e iscrivendosi all...
