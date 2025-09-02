Oic 23 e lavori su ordinazione, la sterilizzazione dei costi pre-operativi

Nel contesto contabile italiano i lavori in corso su ordinazione secondo l’Oic 23 pongono sfide significative, soprattutto in relazione alla corretta gestione dei costi pre-operativi. Si approfondisce il tema della loro sterilizzazione, illustrando – con esempi pratici – i criteri per evitarne l’impatto distorsivo sulla determinazione dell’avanzamento e sul riconoscimento dei ricavi in bilancio.

Le regole di riferimento

La metodologia di contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione nell’ordinamento italiano è tra le più longeve e non ha subito rilevanti cambiamenti negli ultimi anni; a differenza del “cugino” Ias 11 che fu abrogato dal principio Ifrs 15 sulla contabilizzazione dei ricavi, l’Oic 23 è persino sopravvissuto alla recente entrata in vigore dell’Oic 34 Ricavi.

A contribuire forse alla longevità del principio sono stati anche alcuni interventi di ritocco, tra i quali occorre certamente annoverare...