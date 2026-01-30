Ok all’iperammortamento anche con il 4.0 incompiuto
Beneficio precluso solo agli investimenti che utilizzano effettivamente il credito d’imposta. La comunicazione al Mimit da sola non basta
Tra le imprese che hanno pianificato investimenti in beni 4.0 a cavallo tra 2025 e 2026 emerge un tema rilevante: cosa succede se l’iter per fruire del credito d’imposta Transizione 4.0 è stato avviato ma mai completato? La comunicazione preventiva al ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) è stata trasmessa, ma il bene non è mai stato interconnesso, la perizia non è mai stata redatta, il credito non è mai maturato. Queste imprese possono accedere all’iperammortamento 2026? La risposta...