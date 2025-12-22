Ok finale al Testo unico Iva: sarà in vigore dal 2027
Provvedimento di 171 articoli. Già accolte le modifiche arrivate con il Dlgs 186
Il Testo unico Iva (composto di 171 articoli) riceve il via libera definitivo da parte del Consiglio dei ministri con decorrenza rinviata al 1° gennaio 2027. Il Testo unico, che costituisce un ulteriore importante tassello della riforma fiscale, vuole essere il punto di raccolta di tutte le norme del nostro ordinamento che, in qualche modo, coinvolgono la specifica imposta. Un esempio della funzione e dei vantaggi che, nel prossimo futuro, il testo unico sarà in grado di espletare tra gli operatori...