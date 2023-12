Omessa dichiarazione, distinzione tra stabile organizzazione e società-schermo

Con la sentenza n. 42490 del 2023, la Corte di Cassazione ribadisce il principio in base al quale, in tema di reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi di cui all’articolo 5 del Dlgs 74/2000, si configura la stabile organizzazione, da cui deriva l’obbligo fiscale di un soggetto non formalmente residente, nel caso in cui una società estera, con una sede fissa di affari nel territorio italiano, effettui in Italia la sua attività mediante un’organizzazione di persone e di mezzi (cd. esterovestizione della residenza fiscale).