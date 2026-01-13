Omesso versamento Iva e di ritenute, la rateizzazione ne esclude la rilevanza penale

Il Dlgs 14 giugno 2024, n. 87, ha profondamente innovato i reati di omesso versamento di ritenute e Iva (articoli 10 bis e 10 ter, Dlgs 10 marzo 2000, n. 74), postergando il termine di consumazione al 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione e introducendo la rateizzazione spontanea. Il mancato versamento oltre soglia è penalmente rilevante solo se non è in corso una regolare rateazione; la decadenza dalla rateazione fa rivivere la punibilità solo se il debito residuo supera nuove soglie ridotte. Il legislatore distingue nettamente la rateizzazione spontanea dal ravvedimento operoso: solo la prima sospende la rilevanza penale, purché siano versate rate di sola imposta (almeno 1/20 a trimestre) senza sanzioni né interessi. Il principio di retroattività della lex mitior assicura l’applicazione delle nuove norme ai procedimenti in corso, con effetti favorevoli per l’imputato.