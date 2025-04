Onlus, il futuro tra nuove regole e sfide fiscali

Il via libera della Commissione Ue ai regimi fiscali apre per le Onlus la stagione delle scelte: dal 1° gennaio 2026, ragionevolmente, si assisterà non solo alla definitiva dismissione dell’anagrafe Onlus, congelata ormai dal 22 novembre 2021, ma anche all’abrogazione della fiscalità di vantaggio prevista dal Dlgs 460/1997. Ciò significa che le Onlus saranno tenute, entro il 31 marzo 2026, a guardare al futuro ragionando sia sugli strumenti che sulle diverse qualifiche riconosciute dalla Riforma del Terzo settore.