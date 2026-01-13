Onlus, l’ora della svolta per la corsa al 5 per mille
Istanza di iscrizione al Registro unico entro il 31 marzo per non perdere il diritto a partecipare al riparto
Cinque per mille, online sul sito delle Entrate l’elenco delle Onlus ammesse ed escluse per l’anno finanziario 2025 (si veda il precedente articolo «Onlus, pronti gli elenchi del 5 per mille. Dal 2026 servirà l’iscrizione al Registro unico»). Sono 9.221 le Onlus che rientrano nel riparto, rispetto alle 11.658 del 2024. Un dato che evidenzia l’evoluzione naturale delle realtà ancora dotate di tale qualifica e per le quali il 2025 rappresenta l’ultimo anno che le vedrà ammesse al cinque per mille come...