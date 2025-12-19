Operazioni sospette, le nuove linee guida Uif

Con la pubblicazione sul proprio sito, l’Unità di informazione finanziaria ha reso disponibile la versione definitiva delle istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, destinate a entrare in vigore dal 1° luglio 2026. Si conclude così il percorso avviato con la consultazione pubblica del documento (si veda il Sole 24 Ore dell’8 ottobre), evidenziandone le principali novità e le criticità operative per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Il testo finale conferma...