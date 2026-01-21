Operazioni sospette: nei piccoli studi richiesto solo un referente
Il provvedimento Uif aggiorna lo schema operativo del 2011. Le nuove prassi entreranno in vigore dal 1° luglio
Con il Provvedimento del 18 dicembre 2025 l’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) ha emanato le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, destinate ad applicarsi dal 1° luglio 2026. Il testo chiude un percorso di consultazione e aggiorna un impianto operativo fermo al 2011, con l’obiettivo di migliorare tempestività, completezza e qualità delle Sos, ma anche di rendere più omogenea la collaborazione attiva tra destinatari diversi, inclusi avvocati, notai e...