Operazioni straordinarie, abuso del diritto ancora tra elusione e legittima pianificazione

L’abuso del diritto rappresenta una delle clausole più rilevanti in ambito tributario, soprattutto nelle operazioni straordinarie o di riorganizzazione societaria. Introdotto nel 2015 nello Statuto del contribuente (articolo 10-bis) dal decreto sulla certezza del diritto, mirava a garantire stabilità interpretativa, evitando che legittime operazioni fiscali diventassero oggetto di rilievi ingiustificati. La norma intendeva bilanciare la tutela dell’erario contro condotte elusive con il diritto del contribuente alla pianificazione fiscale legittima. Tuttavia, nella prassi, gli Uffici hanno continuato a contestare operazioni fiscalmente vantaggiose e la giurisprudenza, spesso oscillante, non ha ancora tracciato un confine chiaro tra legittimità e abuso.

In tale contesto, che tutto sembra tranne certo nel diritto, è recentemente intervenuto il vice ministro del Mef, che a norma immutata, pare aver richiamato l’attenzione degli Uffici ad un rigoroso rispetto della normativa. L’intervento però non sembra sufficiente.