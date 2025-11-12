Riallineamenti, opzione subito in dichiarazione
Circolare Assonime sulla disciplina dopo il decreto Irpef Ires. All’appello mancano ancora aliquote agevolate per la crescita dimensionale
La previgente disciplina dei riallineamenti non era omogenea motivo per cui il decreto legislativo 192/24 in attuazione della delega fiscale ha inteso uniformare il processo. Ciò mediante il riallineamento per saldo globale, dove si addiviene a un saldo netto che viene assoggettato a Ires e Irap in misura ordinaria. Oppure mediante quello per singola fattispecie dove si ricorre ad una sostitutiva del 18 (Ires) e del 3 per cento (Irap). Dall’altro lato si è intervenuto sul riallineamento delle divergenze...
Alberto Russo, Leo De RosaDottrina