Riallineamenti, opzione subito in dichiarazione

La previgente disciplina dei riallineamenti non era omogenea motivo per cui il decreto legislativo 192/24 in attuazione della delega fiscale ha inteso uniformare il processo. Ciò mediante il riallineamento per saldo globale, dove si addiviene a un saldo netto che viene assoggettato a Ires e Irap in misura ordinaria. Oppure mediante quello per singola fattispecie dove si ricorre ad una sostitutiva del 18 (Ires) e del 3 per cento (Irap). Dall’altro lato si è intervenuto sul riallineamento delle divergenze...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi