Operazioni straordinarie, così cambiano i criteri per il conferimento delle quote di holding
Il decreto legislativo 192/2025 chiarisce (con effetto retroattivo dal 31 dicembre 2024) quali partecipazioni di una holding entrano nel test del «realizzo controllato» e come calcolare il valore contabile
Il decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, è intervenuto su due temi cruciali, che interessano le operazioni straordinarie: a) i conferimenti in realizzo controllato di quote qualificate (articolo 177 comma 2 bis e ter del Tuir), b) la normativa fiscale della scissione mediante scorporo. In questo articolo evidenzieremo le novità riguardanti il primo aspetto.
L’articolo 5 del decreto fornisce una norma di interpretazione autentica (con decorrenza dall’entrata in vigore della norma originaria...