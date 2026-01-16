Ordini commercialisti, voto con affluenza record

Commercialisti, affluenza record del 62% per il rinnovo dei 132 ordini locali.

Il 15 e il 16 gennaio si sono svolte le elezioni territoriali della categoria per il rinnovo dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e alcuni territori hanno registrato una partecipazione intorno o superiore al 90%, è il caso, per esempio, di Catanzaro, Messina, Nola, Pescara, Vibo e Potenza.

La scommessa del presidente Elbano De Nuccio di puntare sul voto a distanza si è rivelata vincente...