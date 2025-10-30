Contabilità

Pa: immobilizzazioni guidate dal controllo

Nota del Mef sui bilanci di competenza che dovranno essere redatti dalle pubbliche amministrazioni

di Franco Roscini Vitali

La rilevazione delle immobilizzazioni deve essere effettuata dall’amministrazione che esercita il controllo del bene, indipendentemente dal titolo di proprietà legale. Questo approccio, che si discosta dalla tradizionale logica proprietaria, attribuisce rilievo al concetto di controllo effettivo quale criterio determinante per l’iscrizione in bilancio.

La nota 158/2025 del ministetro dell’Economia riguarda le pubbliche amministrazioni che nel 2025, nell’ambito della fase pilota, dovranno successivamente...

