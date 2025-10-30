Pa: immobilizzazioni guidate dal controllo
Nota del Mef sui bilanci di competenza che dovranno essere redatti dalle pubbliche amministrazioni
La rilevazione delle immobilizzazioni deve essere effettuata dall’amministrazione che esercita il controllo del bene, indipendentemente dal titolo di proprietà legale. Questo approccio, che si discosta dalla tradizionale logica proprietaria, attribuisce rilievo al concetto di controllo effettivo quale criterio determinante per l’iscrizione in bilancio.
La nota 158/2025 del ministetro dell’Economia riguarda le pubbliche amministrazioni che nel 2025, nell’ambito della fase pilota, dovranno successivamente...
