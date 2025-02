Paga l’Irap l’associazione che sostiene le spese e le ribalta ai medici

L’associazione che sostiene i costi di gestione dell’ambulatorio e li ripartisce tra i medici associati esercita un’attività commerciale soggetta a Irap, ma il riaddebito è esente Iva.

L’agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 23/2025, ha ritenuto che l’associazione per la medicina di gruppo tra medici di medicina generale (prevista dall’articolo 40 del Dpr 270/2000) vada qualificata come ente privato esercente attività commerciale in via esclusiva o prevalente, soggetto a Ires in base ...