Paga il socio liquidatore che ha partecipato all’atto presupposto

La notifica degli atti impositivi e delle intimazioni di pagamento nei confronti del socio-liquidatore di una società estinta è pienamente legittima, purché sussista la partecipazione del socio al procedimento presupposto e la pretesa sia fondata su atti divenuti definitivi. Lo ha precisato la Cgt Puglia nella sentenza n. 2989/29/2025 (presidente Forleo, relatore Graziano).

Nel caso esaminato l’agenzia delle Entrate notificava a un liquidatore e socio totalitario di una Srl un’intimazione di pagamento...