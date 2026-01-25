Paga il socio liquidatore che ha partecipato all’atto presupposto
Ok dalla Cgt Puglia <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">alla notifica per imposte omesse dall’impresa cessata</span>
La notifica degli atti impositivi e delle intimazioni di pagamento nei confronti del socio-liquidatore di una società estinta è pienamente legittima, purché sussista la partecipazione del socio al procedimento presupposto e la pretesa sia fondata su atti divenuti definitivi. Lo ha precisato la Cgt Puglia nella sentenza n. 2989/29/2025 (presidente Forleo, relatore Graziano).
Nel caso esaminato l’agenzia delle Entrate notificava a un liquidatore e socio totalitario di una Srl un’intimazione di pagamento...
