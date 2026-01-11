Pagamenti Pa, compensazione forzosa con i debiti fiscali
Legge di Bilancio. A rischio gli onorari che saranno versati dal 15 giugno: scatta un prelievo automatico rispetto a cui non pare che il professionista possa opporre ragioni, come l’omessa notifica della cartella
Gli onorari dei professionisti pagati da un ente pubblico dal 15 giugno 2026 sono a rischio, se il beneficiario ha debiti verso l’agente della riscossione. Scatterà infatti una sorta di “compensazione” forzosa con l’onorario maturato, rispetto alla quale non sembra che il lavoratore autonomo possa, nell’immediato, eccepire qualcosa (ad esempio, l’omessa notifica della cartella di pagamento).
È l’effetto della novità introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) che, con l’...