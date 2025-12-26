L'esperto rispondeControlli e liti

Pagamenti tracciabili, così la riduzione dei termini per i controlli

Il termine di accertamento dell’anno 2018 per un contribuente che ha aderito al Cpb 2024-2025, al ravvedimento speciale 2018-2019 e con un Isa pari a 10 nel 2018 è scaduto a fine 2023

di Gian Paolo Ranocchi

La domanda

Un contribuente ha aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 e contestualmente al ravvedimento speciale per gli anni 2018-2019. Per gli stessi anni non avendo effettuato operazioni in contati superiori ad 500 euro, ha diritto , così come previsto dalla normativa vigente, ad una riduzione di due anni del termine di accertamento. Inoltre nell’annualità 2018 ha un punteggio Isa pari a 10. Vorrei sapere, in considerazione del fatto che l'adesione al Cpb comporta uno slittamento di due anni del termine per la notifica degli accertamenti, come si coordinano le varie ipotesi e nel concreto quando scade il termine di accertamento per l’anno 2018.
P. A. - Viterbo

La riduzione di due anni dei termini di accertamento, ai fini Iva e redditi, è prevista per i contribuenti che tracciano i pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro e ne danno comunicazione all’agenzia delle Entrate tramite il modello Redditi.

Per usufruire dell’agevolazione, in base all’articolo 4 comma 1 del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016 «i contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti...

