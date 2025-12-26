Pagamenti tracciabili, così la riduzione dei termini per i controlli
Il termine di accertamento dell’anno 2018 per un contribuente che ha aderito al Cpb 2024-2025, al ravvedimento speciale 2018-2019 e con un Isa pari a 10 nel 2018 è scaduto a fine 2023
La riduzione di due anni dei termini di accertamento, ai fini Iva e redditi, è prevista per i contribuenti che tracciano i pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro e ne danno comunicazione all’agenzia delle Entrate tramite il modello Redditi.
Per usufruire dell’agevolazione, in base all’articolo 4 comma 1 del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016 «i contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti...