Pagamenti tracciabili, così la riduzione dei termini per i controlli

La domanda

Un contribuente ha aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 e contestualmente al ravvedimento speciale per gli anni 2018-2019. Per gli stessi anni non avendo effettuato operazioni in contati superiori ad 500 euro, ha diritto , così come previsto dalla normativa vigente, ad una riduzione di due anni del termine di accertamento. Inoltre nell’annualità 2018 ha un punteggio Isa pari a 10. Vorrei sapere, in considerazione del fatto che l'adesione al Cpb comporta uno slittamento di due anni del termine per la notifica degli accertamenti, come si coordinano le varie ipotesi e nel concreto quando scade il termine di accertamento per l’anno 2018.

P. A. - Viterbo