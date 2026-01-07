Paperoni neoresidenti, il criterio della dimora abituale fa scattare l’imposta maggiorata

La manovra 2026 prevede la modifica dell’articolo 24-bis, comma 2, primo periodo del Tuir con l’innalzamento da 200 a 300mila euro dell’imposta forfettaria sostitutiva sui redditi prodotti all’estero da parte dei neoresidenti e il raddoppio da 25 a 50mila euro della tassa piatta dovuta dai familiari che si trasferiscono e optano unitamente al contribuente principale (la modifica è contenuta nel comma 25 dell’articolo 1 della legge 199/2025).

Si tratta del secondo aumento dopo che l’articolo 2 del ...